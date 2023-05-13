Сборная Словакии обыграла Латвию на чемпионате мира

Cегодня, 13 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч Группы B чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Словакии и Латвии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты из Словакии со счётом 2:1.

Первая шайба в воротах Латвии оказалась на 44-й секунде: точным броском отметился Матуш Сукель (Петер Цегларик). Во втором периоде латыши сравняли счёт благодаря Родриго Аболсу, но словаков вперёд вывел Марек Гривик (Патрик Кох, Рихард Паник).

Сборная Словакии в следующем матче на чемпионате мира встретится с командой Канады. Он состоится 15 мая (16:20 мск). Латвию ожидает матч с Чехией (20:20 мск).

Напомним, сборные Словакии и Латвии выступают в одной группе на турнире с Канадой, Чехией, Норвегией, Словенией, Казахстаном и Швейцарией.