Сборная Словакии обыграла Латвию на чемпионате мира
Поделиться
Cегодня, 13 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч Группы B чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Словакии и Латвии. Победу в этой встрече одержали хоккеисты из Словакии со счётом 2:1.
Первая шайба в воротах Латвии оказалась на 44-й секунде: точным броском отметился Матуш Сукель (Петер Цегларик). Во втором периоде латыши сравняли счёт благодаря Родриго Аболсу, но словаков вперёд вывел Марек Гривик (Патрик Кох, Рихард Паник).
Сборная Словакии в следующем матче на чемпионате мира встретится с командой Канады. Он состоится 15 мая (16:20 мск). Латвию ожидает матч с Чехией (20:20 мск).
Напомним, сборные Словакии и Латвии выступают в одной группе на турнире с Канадой, Чехией, Норвегией, Словенией, Казахстаном и Швейцарией.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
22:57
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:10
-
19:37
-
19:21
-
18:52
-
18:35
-
18:06
-
17:08
-
16:58
-
16:21
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:11
-
11:45
Партнерский контент