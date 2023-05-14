Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 14 мая
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Сегодня, 14 мая, пройдёт третий игровой день чемпионат мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 14 мая
Группа А
12:20 мск. США — Венгрия
16:20 мск. Франция — Дания
20:20 мск. Швеция — Австрия
Группа B
12:20 мск. Словения — Канада
16:20 мск. Норвегия — Швейцария
20:20 мск. Чехия — Казахстан
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
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