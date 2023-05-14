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Павелски обогнал Кросби и сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ

Павелски обогнал Кросби и сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ
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Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии с «Сиэтл Кракен». Игра завершились со счётом 6:3 в пользу «Сиэтла».

Всего в карьере 38-летнего ветерана стало 72 гола в 175 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Сидни Кросби (180 матчей плей-офф) и сравнялся с Александром Овечкиным (147 матчей плей-офф), что является лучшим результатом среди действующих игроков НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Гурд (Толванен, Шульц) – 08:59 (5x5)   1:1 Марчмент (Сегин, Доми) – 09:30 (5x5)   2:1 Эберле (Толванен, Макканн) – 16:46 (5x4)   3:1 Толванен (Бьёркстранд, Гурд) – 21:34 (5x5)   4:1 Картье (Бенирс, Данн) – 24:23 (5x5)   4:2 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 25:37 (5x4)   5:2 Бенирс (Эберле, Шварц) – 48:43 (5x5)   5:3 Кивиранта (Харли, Факса) – 48:58 (5x5)   6:3 Эберле (Веннберг) – 59:02 (en)

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Счёт в серии между «Далласом» и «Сиэтлом» стал 3-3. Седьмой матч серии состоится 16 мая. Напомним, в предыдущем раунде «Сиэтл» обыграл «Колорадо Эвеланш», а «Даллас» оказался сильнее в серии с «Миннесотой Уайлд».

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