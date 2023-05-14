Павелски обогнал Кросби и сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в шестом матче серии с «Сиэтл Кракен». Игра завершились со счётом 6:3 в пользу «Сиэтла».

Всего в карьере 38-летнего ветерана стало 72 гола в 175 матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Сидни Кросби (180 матчей плей-офф) и сравнялся с Александром Овечкиным (147 матчей плей-офф), что является лучшим результатом среди действующих игроков НХЛ.

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Счёт в серии между «Далласом» и «Сиэтлом» стал 3-3. Седьмой матч серии состоится 16 мая. Напомним, в предыдущем раунде «Сиэтл» обыграл «Колорадо Эвеланш», а «Даллас» оказался сильнее в серии с «Миннесотой Уайлд».