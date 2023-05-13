Победа на характере! Россия не могла забить 43 минуты, но выгрызла победу у Беларуси

Накануне сборная России провела напряжённый матч с Беларусью в Туле. Никого не должен вводить в заблуждение счёт 4:1, так как коллектив Дмитрия Квартальнова перебросал хоккеистов Романа Ротенберга, а лучшим игроком был признан вратарь россиян Никита Серебряков, что уже говорит о многом.

Увы, не обошлось без неприятных моментов. Вслед за Маратом Хуснутдиновым лазарет россиян пополнил другой нападающий – Захар Бардаков. Травмировал форварда одноклубник по СКА, защитник Степан Фальковский, но сделал это явно без злых намерений.

«Травмы Хуснутдинова и Бардакова по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь. Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными. Я думаю, что белорусы не дали нам расслабиться. Они показывают очень хороший хоккей. Хочу сказать, что игра идёт почти на равных, хотя счёт на табло мы видим – 4:1 в нашу пользу.

Хотя вы видите, что соперник нас перебросал, а приз лучшему игроку матча дали нашему вратарю. О чём это говорит? О том, что вратарь очень много спасал, ведь обычно приз лучшему игроку дают нападающему. Видно, что ребята с обеих сторон подустали, отсюда ошибки. Много матчей, переездов, сложно настраиваться. Тем более когда ты побеждаешь, то немножко начинаешь отпускать. Именно тогда можешь получить травму и даже проиграть», — высказал мнение нашему изданию президент ФХР Владислав Третьяк.

Символическое вбрасывание перед началом второго тульского матча совершили Владислав Третьяк и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Первый период запомнился силовым приёмом Камалова на Фальковском. В прошлой встрече Степан завалил Никиту на лёд, а теперь белорусу прилетела ответка. Это, кстати, тоже дуэль двух одноклубников по СКА.

Далее наш соперник открыл счёт. Сергей Кузнецов эффектно проявил себя на пятаке, с близкого расстояния переиграв Николаева, который наконец-то появился на льду с первых минут. До перерыва счёт не изменился – 1:0 в пользу Беларуси.

Во второй двадцатиминутке зрители заброшенных шайб не увидели, хотя россияне очень старались отыграться и имели несколько неплохих моментов. Но кураж поймал белорусский вратарь Константин Шостак, у которого явно были иные планы, нежели пропускать шайбу в свои ворота. Было заметно, что тренерский штаб Квартальнова сделал выводы после вчерашней игры.

«Россия 25» обыграла Беларусь Фото: пресс-служба ФХР

В третьем периоде сборной России всё же удалось отыграться. Защитник Максим Федотов, получив роскошный пас от Хайруллина, хлёстко бросил в касание и распечатал ворота соперника. Тут уже даже Шостак не выручил.

В основное время сильнейшего выявить не удалось, а в овертайме выход два в одного реализовал Глотов, поразивший ближний угол соперника. 2:1 – победа сборной России, которая позволила команде Ротенберга снова выиграть в Туле и заранее победить в Суперсерии с Беларусью. Теперь команды переезжают в Минск.