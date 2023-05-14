Сборная США разгромила сборную Венгрии и возглавила группу А на чемпионате мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными США и Венгрии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:1.

Дублем отметился форвард американской сборной Ник Бонино. Ещё по разу отличались Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Мэки, Рокко Гримальди и Люк Так. Отметим, что венгры открыли счёт в матче благодаря голу Иштвана Шофрона.

Сборная США одержала вторую победу кряду и возглавила группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая. Венгры уступили во втором матче на турнире и в следующем туре сыграют со сборной Франции 16 мая.