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Сборная США разгромила сборную Венгрии и возглавила группу А на чемпионате мира

Сборная США разгромила сборную Венгрии и возглавила группу А на чемпионате мира
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными США и Венгрии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:1.

Дублем отметился форвард американской сборной Ник Бонино. Ещё по разу отличались Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Мэки, Рокко Гримальди и Люк Так. Отметим, что венгры открыли счёт в матче благодаря голу Иштвана Шофрона.

ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
США
Окончен
7 : 1
Венгрия
0:1 Шофрон (Сабо, Барталиш) – 04:07   1:1 Так (Гримальди) – 06:16   2:1 Бонино (Гримальди) – 18:38   3:1 Бонино (Гарланд, Перунович) – 23:29 (pp)   4:1 Готье (Коронато, Хатсон) – 33:39   5:1 Мэки (Эйссимонт, Гарланд) – 41:23   6:1 Гримальди – 44:04   7:1 Так – 56:57

Сборная США одержала вторую победу кряду и возглавила группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая. Венгры уступили во втором матче на турнире и в следующем туре сыграют со сборной Франции 16 мая.

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