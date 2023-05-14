Сборная США разгромила сборную Венгрии и возглавила группу А на чемпионате мира
Поделиться
В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными США и Венгрии. Разгромную победу в матче одержали американцы со счётом 7:1.
Дублем отметился форвард американской сборной Ник Бонино. Ещё по разу отличались Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Мэки, Рокко Гримальди и Люк Так. Отметим, что венгры открыли счёт в матче благодаря голу Иштвана Шофрона.
ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 12:20 МСК
США
Окончен
7 : 1
Венгрия
0:1 Шофрон (Сабо, Барталиш) – 04:07 1:1 Так (Гримальди) – 06:16 2:1 Бонино (Гримальди) – 18:38 3:1 Бонино (Гарланд, Перунович) – 23:29 (pp) 4:1 Готье (Коронато, Хатсон) – 33:39 5:1 Мэки (Эйссимонт, Гарланд) – 41:23 6:1 Гримальди – 44:04 7:1 Так – 56:57
Сборная США одержала вторую победу кряду и возглавила группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая. Венгры уступили во втором матче на турнире и в следующем туре сыграют со сборной Франции 16 мая.
Комментарии
- 14 мая 2023
-
15:00
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
13:55
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:51
-
04:51
-
02:55
-
02:39
- 13 мая 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:34
-
22:32
Партнерский контент