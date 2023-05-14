«Они застали нас врасплох». Форвард США — о начале матча с Венгрией

Нападающий сборной США Алекс Так прокомментировал игру с Венгрией (7:1). Напомним, счёт в матче открыли венгерские хоккеисты на пятой минуте первого периода.

«Они немного застали нас врасплох. Мы не можем начинать так шатко, неважно против какой команды, потому что никогда не знаешь, что может случиться. Но когда мы вернулись к нашей игре, мы одержали хорошую победу», — приводит слова Така официальный сайт Международной федерации хоккея.

27-летний Так в сегодняшней игре забросил шайбу.

Напомним, сборная США одержала вторую победу кряду и возглавила группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая. Венгры уступили во втором матче на турнире и в следующем туре сыграют со сборной Франции 16 мая.