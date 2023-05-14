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Дания лишь в овертайме сломила сопротивление сборной Франции на чемпионате мира

Дания лишь в овертайме сломила сопротивление сборной Франции на чемпионате мира
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Франции и Дании. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали датчане.

На девятой минуте первого периода Николай Элерс с передач Маркуса Лауридсена и Никласа Йенсена открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Миккель Бёдкер с передач Йеспера Йенсена и Матиаса Бау удвоил преимущество Дании.

На шестой минуте второго периода Гийом Леклер с передач Антони Реша и Луи Будона размочил счёт в матче. Спустя три минуты Антони Реш сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода датчанин Ник Олесен вновь вывел свою сборную вперёд. За 29 секунд до конца второй двадцатиминутки Джастин Аддамо с передач Жюля Боска и Юго Галле восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу сборной Дании принёс бросок Патрика Русселля.

ЧМ-2023. Группа A
14 мая 2023, воскресенье. 16:20 МСК
Франция
Окончен
3 : 4
ОТ
Дания
0:1 Элерс (Лауридсен, Йенсен) – 08:27 (pp)   0:2 Бёдкер (Йенсен, Бау) – 18:03 (pp)   1:2 Леклер (Реш, Будон) – 25:48   2:2 Реш – 28:29   2:3 Олесен – 30:34   3:3 Аддамо (Боск, Галле) – 39:31   3:4 Русселль (Лауридсен, Элерс) – 61:43 (pp)
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