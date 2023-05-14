Дания лишь в овертайме сломила сопротивление сборной Франции на чемпионате мира

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Франции и Дании. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали датчане.
На девятой минуте первого периода Николай Элерс с передач Маркуса Лауридсена и Никласа Йенсена открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Миккель Бёдкер с передач Йеспера Йенсена и Матиаса Бау удвоил преимущество Дании.
На шестой минуте второго периода Гийом Леклер с передач Антони Реша и Луи Будона размочил счёт в матче. Спустя три минуты Антони Реш сделал счёт 2:2. На 11-й минуте периода датчанин Ник Олесен вновь вывел свою сборную вперёд. За 29 секунд до конца второй двадцатиминутки Джастин Аддамо с передач Жюля Боска и Юго Галле восстановил равенство в счёте.
В овертайме победу сборной Дании принёс бросок Патрика Русселля.
- 14 мая 2023
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