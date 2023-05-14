Форвард ЦСКА Полтапов рассказал, где проведёт день с Кубком Гагарина

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал про межсезонье и ответил на вопрос, где проведёт день с Кубком Гагарина.

«Как провёл две недели с чемпионства? Очень хорошо провёл это время, отдохнул. Думаю, восстановился, набрался витаминов. Отдыхал с друзьями: с Димой Зуганом и Кириллом Самсоновым. Были в Египте, в Турции ещё прохладно сейчас.

Какие планы на день с Кубком Гагарина? Позже поеду с Кубком в свою первую хоккейную школу в Санкт-Петербурге. Покажу ребятам трофей, к чему нужно стремиться.

Был очень длинный сезон. Всё это время мало виделся с родственниками. Думаю, у каждого хоккеиста в нашей команде так было. Важно для морального состояния побольше побыть с родными. Близкие всегда подпитывают положительными эмоциями. Физически всё в порядке, просто нужен небольшой отдых, разгрузка.

Как отношусь к материалам в прессе о моей игре? Есть небольшой дискомфорт. Я впервые в такой ситуации. Не знаю, что делать — стараюсь думать только о хоккее. Давления нет точно.

Вначале июня приступлю к тренировкам. Как уже говорил, сейчас нужно немного разгрузиться. А с июня буду готовиться, чтобы к сборам чувствовать себя в полном порядке!», — приводит слова Полтапова сайт ЦСКА.

Прохор Полтапов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 55 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «+4».