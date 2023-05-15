Маршессо оформил натуральный хет-трик за 14 минут матча с «Эдмонтоном»
Поделиться
В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 4:2.
Канадский нападающий гостей Джонатан Маршессо по ходу матча записал в свой актив натуральный хет-трик. Форварду потребовалось на это всего 14 минут. Все три шайбы были заброшены по ходу второго периода. Примечательно, что в двух из трёх голов канадцу ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв.
Напомним, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае поражения в сегодняшней встрече «Эдмонтон» покинет плей-офф.
Комментарии
- 15 мая 2023
-
07:37
-
07:07
-
07:00
-
06:45
-
06:36
-
06:12
- 14 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:21
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
-
20:48
-
20:31
-
20:12
-
19:53
-
19:29
-
19:15
-
19:00
-
18:46
-
18:43
-
18:18
-
17:51
-
17:34
-
17:08
-
16:53
-
16:41
-
16:27
-
16:12
-
15:55
Партнерский контент