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Маршессо оформил натуральный хет-трик за 14 минут матча с «Эдмонтоном»

Маршессо оформил натуральный хет-трик за 14 минут матча с «Эдмонтоном»
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В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом, гости ведут со счётом 4:2.

Канадский нападающий гостей Джонатан Маршессо по ходу матча записал в свой актив натуральный хет-трик. Форварду потребовалось на это всего 14 минут. Все три шайбы были заброшены по ходу второго периода. Примечательно, что в двух из трёх голов канадцу ассистировал российский нападающий Иван Барбашёв.

Напомним, на данный момент «Вегас» ведёт в серии со счётом 3-2. В случае поражения в сегодняшней встрече «Эдмонтон» покинет плей-офф.

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