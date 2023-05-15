Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 15 мая

Сегодня, 15 мая, пройдёт четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.

Расписание матчей на 15 мая:

Группа А

16:20 мск. Германия — США

20:20 мск. Финляндия — Швеция

Группа B

16:20 мск. Словакия — Канада

20:20 мск. Чехия — Латвия

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

Группу А по итогам двух матчей возглавляет сборная США, набрав шесть очков. Лидером группы B является сборная Швейцарии (шесть очков), впервые с 1939 года начав первенство планеты без пропущенных шайб в двух встречах.