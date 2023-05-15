Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 15 мая

Сегодня, 15 мая, пройдёт четвёртый игровой день чемпионата мира по хоккею – 2023, который проводится в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Расписание матчей на 15 мая:
Группа А
16:20 мск. Германия — США
20:20 мск. Финляндия — Швеция
Группа B
16:20 мск. Словакия — Канада
20:20 мск. Чехия — Латвия
Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где выступало рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.
Действующим чемпионом является сборная Финляндии.
Группу А по итогам двух матчей возглавляет сборная США, набрав шесть очков. Лидером группы B является сборная Швейцарии (шесть очков), впервые с 1939 года начав первенство планеты без пропущенных шайб в двух встречах.
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