Дмитрий Рябыкин назвал фаворитов чемпионата мира — 2023
Поделиться
Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин назвал фаворитов чемпионата мира — 2023.
«В современном хоккее в порядке североамериканская школа, это мы видим и по легионерам в КХЛ. Причём обычно Канада и США не сразу вкатываются в чемпионаты мира, а тут они мощно смотрятся уже на старте, лидируют. Это интересный момент.
Ну а в Европе фавориты прежние — финны и шведы. В последнее время прибавили и чехи. Думаю, в плей-офф нас ждёт очень плотный и конкурентный хоккей», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.
Напомним, групповые матчи чемпионата мира проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира запланированы на 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
Рябыкин сравнил «Россию 25» и сборную США:
Комментарии
- 15 мая 2023
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:39
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:41
-
08:29
-
08:14
-
08:07
-
07:37
-
07:07
-
07:00
-
06:45
-
06:36
-
06:12
- 14 мая 2023
-
23:42
-
23:29
-
23:21
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:11
-
22:04
-
21:53
-
21:35
-
21:23
Партнерский контент