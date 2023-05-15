Чемпион России — 2005 в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина — 2021 в роли тренера Дмитрий Рябыкин назвал фаворитов чемпионата мира — 2023.

«В современном хоккее в порядке североамериканская школа, это мы видим и по легионерам в КХЛ. Причём обычно Канада и США не сразу вкатываются в чемпионаты мира, а тут они мощно смотрятся уже на старте, лидируют. Это интересный момент.

Ну а в Европе фавориты прежние — финны и шведы. В последнее время прибавили и чехи. Думаю, в плей-офф нас ждёт очень плотный и конкурентный хоккей», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, групповые матчи чемпионата мира проходят с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира запланированы на 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.