Экс-нападающий «Авангарда» Бродхёрст перешёл в «Амур»
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«Амур» заключил соглашение сроком на один сезон с 30-летним американским центральным нападающим Алексом Бродхёрстом, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошёл вместе с «Авангардом» до финала Восточной конференции. В своем первом сезоне в лиге Бродхёрст сыграл в регулярке 67 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков, за 14 матчей в плей-офф форвард записал на свой счёт 8 (3+5) очков.
На счету Алекса в АХЛ 416 матчей, в которых он набрал 230 (83+147) очков. В сезоне-2015/2016 нападающий в составе «Лейк Эри Монстерз» завоевал главный трофей лиги – Кубок Колдера.
В Финляндии в составе клуба ХИФК Бродхёрст в сезоне-2020/2021 завоевал бронзовые медали чемпионата.
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