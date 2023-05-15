Экс-нападающий «Авангарда» Бродхёрст перешёл в «Амур»

«Амур» заключил соглашение сроком на один сезон с 30-летним американским центральным нападающим Алексом Бродхёрстом, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

В прошлом сезоне нападающий дебютировал в КХЛ и дошёл вместе с «Авангардом» до финала Восточной конференции. В своем первом сезоне в лиге Бродхёрст сыграл в регулярке 67 матчей, в которых набрал 30 (14+16) очков, за 14 матчей в плей-офф форвард записал на свой счёт 8 (3+5) очков.

На счету Алекса в АХЛ 416 матчей, в которых он набрал 230 (83+147) очков. В сезоне-2015/2016 нападающий в составе «Лейк Эри Монстерз» завоевал главный трофей лиги – Кубок Колдера.

В Финляндии в составе клуба ХИФК Бродхёрст в сезоне-2020/2021 завоевал бронзовые медали чемпионата.