Белорус Егор Шарангович оценил сезон в составе «Нью-Джерси Дэвилз»

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович оценил прошедший сезон для команды. «Дэвилз» дошли до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где проиграли «Каролине Харрикейнз» (4-1).

«Сезон прошёл не так, как я хотел бы. Но я буду работать над собой. Планирую изменить предсезонную подготовку, работу на льду. Некоторые ребята в команде вышли на новый уровень, появились новые хоккеисты, поэтому моя роль в команде немного изменилась. Я получил хороший опыт. Мне нужно провести хорошую подготовку, чтобы быть быстрее, лучше бороться в углах площадки. Поменяю тренеров и буду работать над этим летом.

Больше играх в меньшинстве? Да, я много играл в меньшинстве, думаю, тренерам нравилось то, как я действую в этой спецбригаде. Нужно более усердно работать летом, ну и забрасывать больше шайб», — приводит слова Шаранговича пресс-служба «Нью-Джерси» на официальном сайте.