Защитник Беларуси Сапего: ребята уже поднаелись, где-то головой устали и хочется отдохнуть

Защитник сборной Беларуси Сергей Сапего поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Россией 25», которые пройдут в Минске 15 и 16 мая. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:10 мск.
«Это приятно, что будем заканчивать это турне при родных болельщиках и трибунах. Надеюсь, много людей придёт поддержать нашу команду. То, что график плотный – это правда. Ребята уже поднаелись, где-то головой устали и хочется отдохнуть, поехать домой к жёнам и семьям. Всё-таки май месяц, и все уже понимают, что отпуск не за горами. Надо немного потерпеть и выложиться по максимуму в Минске.
На какую игру в исполнении сборной Беларуси стоит рассчитывать болельщикам? На яркую. Думаю, ничего менять не будем. Разберём ошибки, тренеры подскажут, что нужно добавить. Надеюсь, что всё для нас сложится хорошо», — приводит слова Сапего пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.
- 15 мая 2023
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:11
-
18:05
-
17:46
-
17:30
-
17:15
-
16:38
-
16:33
-
16:23
-
15:30
-
15:01
-
14:29
-
14:06
-
13:46
-
13:28
-
13:10
-
13:00
-
12:40
-
12:26
-
12:17
-
12:10
-
11:59
-
11:40
-
11:25
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:39