Защитник Беларуси Сапего: ребята уже поднаелись, где-то головой устали и хочется отдохнуть

Защитник сборной Беларуси Сергей Сапего поделился ожиданиями от предстоящих матчей с «Россией 25», которые пройдут в Минске 15 и 16 мая. Сегодняшняя встреча начнётся в 19:10 мск.

«Это приятно, что будем заканчивать это турне при родных болельщиках и трибунах. Надеюсь, много людей придёт поддержать нашу команду. То, что график плотный – это правда. Ребята уже поднаелись, где-то головой устали и хочется отдохнуть, поехать домой к жёнам и семьям. Всё-таки май месяц, и все уже понимают, что отпуск не за горами. Надо немного потерпеть и выложиться по максимуму в Минске.

На какую игру в исполнении сборной Беларуси стоит рассчитывать болельщикам? На яркую. Думаю, ничего менять не будем. Разберём ошибки, тренеры подскажут, что нужно добавить. Надеюсь, что всё для нас сложится хорошо», — приводит слова Сапего пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.