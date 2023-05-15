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Сборная Канады по буллитам вырвала победу у Словакии на чемпионате мира

Сборная Канады по буллитам вырвала победу у Словакии на чемпионате мира
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Сегодня, 15 мая, на «Арене-Рига» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Словакии и Канады. Основное время матча и овертайм закончились вничью — 1:1, а в серии буллитов точнее оказались канадцы.

Счёт в матче открыли канадцы: на восьмой минуте отличился Джейк Нейборс с передачи Джека Макбэйна. Словакия ответила в том же тайме точным броском Петера Цегларика (Марек Гривик, Либор Гудачек) в большинстве. В конце второго периода Гудачек получил 5+10 минут штрафа за толчок соперника на борт. Основное время матча так и закончилось с этим счётом, и команды перенеслись в овертайм, где победитель также не был выявлен. В серии буллитов точнее оказались канадцы.

Сборная Словакии в первом матче на ЧМ-2023 проиграла Чехии (3:2), а затем обыграла Латвию (2:1). 18 мая команда сыграет со Швейцарией. Канада в двух первых матчах одержала победы над Латвией (6:0) и Словенией (5:2). 17 мая команда сыграет с Казахстаном.

ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Б
Канада
0:1 Нейборс (Макбэйн) – 07:46   1:1 Цегларик (Гривик, Гудачек) – 16:08 (pp)   1:2 Куинн – 65:00
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