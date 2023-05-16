Чемпионат мира по хоккею — 2023: расписание матчей 16 мая

Сегодня, 16 мая, на чемпионате мира по хоккею состоятся четыре матча группового этапа.
Группа A
Дания — Австрия (16:20 мск)
Франция — Венгрия (20:20 мск)
Дания подходит к матчу с австрийцами, имея в своём активе две победы в двух матчах чемпионата мира. Датчане обыграли Венгрию (3:1) и Францию (4:3 ОТ). У Австрии два поражения в двух встречах. Австрийцы проиграли Франции (1:2 ОТ) и Швеции (0:5).
Франция в первом туре обыграла Австрию (2:1 ОТ), а затем проиграла Дании (3:4 ОТ). У Венгрии два поражения в матчах с Данией (1:3) и США (1:7).
Турнирная таблица группы А чемпионата мира по хоккею
Группа В
Словения — Норвегия (16:20 мск)
Швейцария — Казахстан (20:20 мск)
Словения перед матчем с норвежцами уступила Швейцарии (0:7) и Канаде (2:5). Ситуация у сборной Норвегии аналогичная: два поражения в двух матчах с Казахстаном (3:4 Б) и Швейцарией (0:3).
Швейцария начала чемпионат мира с крупной победы над Словенией (7:0), а затем продолжила победную серию во встрече с Норвегией (3:0). Казахстан в первом матче турнира обыграл по буллитам Норвегию (4:3), прервав серию из семи поражений подряд на чемпионатах мира. В следующем туре Казахстан уступил Чехии (1:5).
Турнирная таблица группы B чемпионата мира по хоккею
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