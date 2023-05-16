Вайсфельд: турне «России 25» было сложным, но очень полезным

Известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд подвёл итоги турне сборной «Россия 25» по городам России, а также по Астане и Минску.
«Завершилась серия матчей сборных России и Беларуси. Безусловно, это очень важное мероприятие, в связи с тем, что мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Серия была непростой, в связи с большим количеством матчей и многочисленными перелётами, тем не менее молодым ребятам очень полезно и престижно было играть в составе сборной России. В команде были и опытные игроки, думаю, что они тоже получили удовольствие от этих игр. Кроме того, у игроков появляется возможность проявить себя, обратить внимание скаутов различных команд, может быть, даже и НХЛ. Так что в любом случае в сложившихся условиях это турне очень полезно», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».
- 16 мая 2023
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