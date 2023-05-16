Экс-игрок СКА: турне «России 25» — это десерт, когда все наелись

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» и СКА Василий Каменев оценил майское турне «России 25» и рассказал про чемпионат мира без национальной команды России.

«Игры «России 25» смотрю. Иногда включаю, когда есть время свободное. Конечно, после окончания плей-офф КХЛ есть некое опустошение. Поездка сборной по разным городам, её матчи с белорусами — популяризация хоккея, тоже хорошее дело. Но такого ажиотажа, переживания, конечно, нет. Это уже такой десерт, когда все наелись.

Чемпионат мира не смотрю. Если только придёшь с работы, что-то показывают, немножко погляжу. Вообще неинтересно. Кто там с кем играет, кого там канадцы обыграли — по барабану. Нет никакого желания за этим наблюдать. Только, говорю, если придёшь домой перекусить, включишь телевизор, чтобы узнать, что там у нас по спорту? Шведы с финнами играют на чемпионате мира, смотрю. Счёт узнал — и всё. Лучше переключить на другие каналы, узнать, как там наши парни родину защищают в ходе СВО.

Когда Россия участвует в чемпионате мира, смотрю? Конечно. Таблицу изучаю, смотрю, как там чего, с кем дальше будем играть, на кого лучше выйти в плей-офф. Сейчас нет интереса — разве что узнать, кто выиграет финал и станет чемпионом.

Вячеслав Фетисов возмущён тем, что чемпионат мира показывают по ТВ? Я тоже этого не понимаю. Евровидение проходит — его же не показывают. А чемпионат мира зачем? Там какие-то венгры играют, норвежцы, смотрю, чего-то пыжатся, бегают — это цирк вообще. Какой смысл забивать эфир показом турнира, в котором не участвует сборная России? Может, хотят напомнить, что мы — хоккейная страна? Может, кому-то это интересно? Мне неинтересно», — цитирует Каменева «РБ Спорт».