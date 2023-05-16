Венгрия на чемпионате мира в элитном дивизионе одержала вторую победу в XXI веке

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч чемпионата мира (группа А) между сборными Франции и Венгрии. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали венгры.

Таким образом, сборная Венгрии на чемпионате мира в элитном дивизионе одержала вторую победу в XXI веке. В этом столетии венгры всего третий раз отобрались на мировое первенство в элитном дивизионе: в 2009 году было шесть поражений в шести матчах, а семь лет спустя – в 2016 году на чемпионате мира в Москве и Санкт-Петербурге – ими была обыграна сборная Беларуси со счётом 5:2. Однако та победа не помогла Венгрии избежать вылета в первый дивизион вместе со сборной Казахстана.

Следующий матч венгры сыграют со сборной Швеции 18 мая. Начало встречи — в 16:20 мск.