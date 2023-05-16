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Казахстан впервые за два года не смог забить на чемпионате мира

Казахстан впервые за два года не смог забить на чемпионате мира
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Казахстана. Победу со счётом 5:0 одержали швейцарцы.

Это первый безголевой матч казахстанских хоккеистов на чемпионате мира с 25 мая 2021 года, когда сборная Казахстана на групповом этапе ЧМ-2021 всухую проиграла США — 0:3. После этого Казахстан забивал в 13 матчах подряд (в четырёх оставшихся играх ЧМ-2021, во всех матчах группового этапа ЧМ-2022 и в двух стартовых матчах ЧМ-2023).

Казахстан после трёх сыгранных матчей имеет в своём активе два очка, заработанных в матче со сборной Норвегии (4:3 Б). В следующем матче казахстанцы сыграют со сборной Канады 17 мая. Встреча запланирована на 20:20 мск.

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