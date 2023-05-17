«Ужасно разочарованы». Комиссионер НХЛ о голосовании против строительства арены «Аризоны»

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн выразил разочарование результатами голосования о строительстве новой арены «Аризоны». Избиратели в Темпе, штат Аризона, отклонили предложение, которое включало планы строительства новой домашней арены для «Койотс». В голосовании приняли участие 28 тысяч человек, 15 тысяч из которых выступили за то, чтобы не строить арену.

«НХЛ ужасно разочарована результатами публичного голосования по проекту новой арены «Аризоны» в Темпе. Мы обсудим с клубом возможные варианты решения проблемы в будущем», — цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

Вновь возобновились разговоры о переезде клуба. Хьюстон и Атланта возглавляют список возможных кандидатов на переезд франшизы «Койотс». В обоих городах имеются готовые стадионы, где выступают команды НБА. Среди возможных кандидатов так же упоминается город Квебек, где с 1972 по 1995 годы выступала команда НХЛ «Квебек Нордикс».