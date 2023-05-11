Владельцы «Питтсбурга» сожалеют о долгосрочном контракте с главным тренером Салливаном
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан может возглавить «Нью-Йорк Рейнджерс». В нынешнем сезоне «пингвины» под руководством специалиста не попали в плей-офф.
Как сообщает журналист ESPN Грег Вышински, владельцы «Питтсбурга» сожалеют о том, что заключили с Салливаном долгосрочный контракт, и не против того, чтобы «Рейнджерс» подписали Майка и платили бы ему зарплату по контракту, который рассчитан до конца сезона-2026/2027.
При этом журналист New York Post Ларри Брукс видит сценарий, в котором генеральный менеджер Кайл Дубас покинет «Торонто», чтобы занять данную должность в «Питтсбурге». В «Пингвинз» приходит нынешний главный тренер «Лифс» Шелдон Киф, при этом Салливан уходит в «Рейнджерс» свободным агентом.
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