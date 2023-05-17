«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Жукеновым

ХК «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Дмитрием Жукеновым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Сообщается, что срок соглашения рассчитан на два года.

26-летний форвард в прошлой регулярке сыграл за клуб из Екатеринбурга 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В плей-офф Дмитрий участия не принимал. Всего за свою карьеру в рамках КХЛ Жукенов провёл 64 игры, в которых набрал 13 (8+5) результативных баллов.

Напомним, Жукенов попал в «Нефтехимик» благодаря квалификационному предложению нижнекамского клуба «Автомобилисту». Екатеринбургский клуб не стал повторять предложение и получил взамен форварда денежную компенсацию в размере 23 млн рублей.