«Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Жукеновым
Поделиться
ХК «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Дмитрием Жукеновым, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Сообщается, что срок соглашения рассчитан на два года.
26-летний форвард в прошлой регулярке сыграл за клуб из Екатеринбурга 15 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «+1». В плей-офф Дмитрий участия не принимал. Всего за свою карьеру в рамках КХЛ Жукенов провёл 64 игры, в которых набрал 13 (8+5) результативных баллов.
Напомним, Жукенов попал в «Нефтехимик» благодаря квалификационному предложению нижнекамского клуба «Автомобилисту». Екатеринбургский клуб не стал повторять предложение и получил взамен форварда денежную компенсацию в размере 23 млн рублей.
Комментарии
- 17 мая 2023
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:05
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:25
-
09:55
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:25
-
05:37
-
04:25
-
01:40
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:04
-
22:55
-
22:43
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:00
-
21:45
-
21:42
Партнерский контент