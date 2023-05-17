Линди Рафф останется на посту главного тренера «Нью-Джерси» в следующем сезоне
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф останется на своём посту в следующем сезоне, сообщает журналист Аманда Стейн со ссылкой на слова генерального менеджера клуба Тома Фицджеральда.
«Я всегда говорил, что Линди Рафф был подходящим тренером для этого клуба и он по-прежнему остаётся таковым. Он заслуживает нас, а мы заслуживаем его», — заявил Фицджеральд.
Под руководством 63-летнего специалиста «дьяволы» заняли третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 122 очка за 82 игры. В плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» в первом раунде был сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» 4-3, во втором раунде уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 1-4 в серии.
Текущий контракт Линди Раффа истекал 30 июня.
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