Наставник сборной Казахстана прокомментировал поражение от Канады

Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Канады (1:5) в матче группового этапа чемпионата мира. Первые три гола его подопечные пропустили за стартовые восемь минут игры.

«Начало провалили. Потом объяснили, что нужно делать. Начали действовать более правильно. Сами почувствовали игру. Создавали моменты, могли забить ещё гол-два. Самое главное, начинаем находить свою игру. Ребята поверили, что могут играть на таком уровне. Они только вышли на этот уровень. Радуемся за них, что они начинают понимать, что тоже могут играть в такой хоккей.

Вроде всё разбирали, показывали. Но потеряли концентрацию, и сразу пропустили три гола. Начало третьего периода тоже плохо провели. Нужно сразу начинать играть. Пока не хватает собранности с самого начала. А так молодцы, что дальше играли с удовольствием и хорошим настроем. Начали выполнять ту установку, которую просили», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz

Казахстан после четырёх игр занимает седьмое место в группе B, имея в активе два очка. В следующем матче команда встретится со Словакией 19 мая.