Швейцария — Словакия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею пройдёт седьмой игровой день. В вечернем слоте встретятся соперники по группе В — сборные Швейцарии и Словакии. Матч на «Арене-Рига» начнётся в 20:20 мск.

Посмотреть онлайн трансляцию матча Швейцария — Словакия можно будет на сайте телеканала «Матч ТВ».

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК Швейцария Не начался Словакия Кто победит в основное время? П1 X П2

Швейцария выиграла все три своих матча в основное время. Примечательно, что швейцарцы до сих пор не пропустили ни одной шайбы. Словакия одержала лишь одну победу в трёх матчах, обыграв сборную Латвии в основное время. Ещё одно очко словаки получили за проигрыш по буллитам канадской сборной.

Сборные Швейцарии и Словакии встречались между собой четыре раза в рамках чемпионатов мира. Словаки одержали лишь одну победу в 2012 году со счётом 1:0.