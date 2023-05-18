Защитник «Трактора» Александр Брынцев перейдёт в «Амур»
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Трактора» Александр Брынцев перейдёт в «Амур».
Прошедший сезон КХЛ Брынцев начинал в составе «Спартака», где за 29 матчей отметился одной результативной передачей. По ходу сезона 27-летний защитник перешёл в «Трактор», где провёл 22 матча, отметившись двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны по итогам матчей прошедшего сезона составил «-7».
Всего в КХЛ на счету Брынцева 471 матч, в котором защитник набрал 68 очков — забросил 12 шайб и отдал 56 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны в карьере КХЛ составил «-38». Помимо «Спартака» и «Трактора», Брынцев выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик».
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2023
-
14:30
-
13:50
-
13:25
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
04:48
- 17 мая 2023
-
23:30
-
23:10
-
22:54
-
22:38
-
22:25
-
22:04
-
21:47
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
20:49
-
20:39
-
20:28
-
20:22
-
20:00
-
19:53
Партнерский контент