Овечкин вручил Яшкину награды лучшего бомбардира и лучшего снайпера регулярки
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вручил статистические призы — лучшему бомбардиру и лучшему снайперу регулярного чемпионата нападающему СКА Дмитрию Яшкину.
Вместе с Овечкиным Яшкина наградил директор по связям с общественностью АО «Автоваз» Сергей Ильинский, который вручил Дмитрию сертификат на автомобиль Lada Niva Travel KHL.
В 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/2023 Яшкин набрал 62 очка (40 шайб + 22 передачи). Санкт-петербургский СКА выиграл регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф подопечные Романа Ротенберга в первых двух раундах прошли минское «Динамо» и «Торпедо», выиграв серии 4-2 и 4-0 соответственно. В финале Западной конференции СКА проиграл ЦСКА со счётом 2-4 в серии.
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