Никита Серебряков — лучший голкипер сезона-2022/2023 в КХЛ

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков признан лучшим голкипером сезона-2022/2023 в Континентальной хоккейной лиге.

Серебряков завершил регулярный чемпионат с первым показателем отражённых бросков и со вторым коэффициентом надёжности. Вместе с «Адмиралом» он впервые за шесть лет вышел в плей-офф, а затем впервые в истории клуба добрался до второго раунда плей-офф.

«Очень приятно находиться здесь, со мной моя семья – сын и жена. Я им очень благодарен, спасибо за помощь и поддержку, особенно в этот очень непростой сезон. Спасибо Юрию Викторовичу Ключникову, он проделал огромную работу и помог мне развиться. Хочу поблагодарить родителей за то, что привели в хоккей, помогали и поддерживали. Огромное спасибо тренерам и персоналу «Адмирала», я всегда знал, что на них можно положиться», — цитирует Серебрякова сайт КХЛ.

В 50 матчах регулярки 27-летний голкипер одержал 20 побед с 94,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,79.

В первом раунде «Адмирал» победил «Салават Юлаев» со счётом 4-2 в серии. Во втором раунде дальневосточники уступили «Ак Барсу» 2-4.