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Швейцария упустила преимущество в две шайбы, но победила сборную Словакии на ЧМ

Швейцария упустила преимущество в две шайбы, но победила сборную Словакии на ЧМ
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В Риге на стадионе «Арена-Рига» прошёл матч чемпионата мира (группа В) между сборными Швейцарии и Словакии. Победу со счётом 4:2 одержали швейцарцы.

На шестой минуте первого периода Йонас Зигенталер с передач Дениса Мальгина и Нико Хишира открыл счёт в матче.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Нино Нидеррайтер с передачи Андреса Амбюля упрочил преимущество швейцарцев. Менее чем через минуту Андрей Кудрна с передач Милоша Келемена и Рихарда Паника забил первый гол сборной Словакии в матче. За 31 секунду до конца второго периода Павол Регенда с передач Оливера Окульяра и Самуэля Княжко восстановил равенство в счёте.

На седьмой минуте третьего периода Кристиан Марти вновь вывел Швейцарию вперёд. Окончательный счёт установил Гаэтан Хас.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Словакия
1:0 Зигенталер (Мальгин, Хишир) – 05:07   2:0 Нидеррайтер (Амбюль) – 24:47   2:1 Кудрна (Келемен, Паник) – 25:08   2:2 Регенда (Окульяр, Княжко) – 39:29 (pp)   3:2 Марти (Ричард) – 46:51   4:2 Хас (Миранда, Симьон) – 59:25 (en)
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