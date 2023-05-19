Агент Окулова: Константин хочет играть только за ЦСКА и ведёт переговоры только с ними

Хоккейный агент Александр Черных сообщил, что его клиент нападающий Константин Окулов ведёт переговоры лишь с ЦСКА и другие варианты не рассматривает.

«Константин Окулов ведёт переговоры только с хоккейным клубом ЦСКА, так как у игрока есть желание играть только за эту команду. С другими коллективами диалогов мы не ведём», — цитирует Черных хоккейное агентство Winners.

Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018, где провёл 394 матча и набрал 296 (113+183) очков. Нападающий в составе армейского клуба стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне КХЛ Окулов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 54 (18+36) очка. В плей-офф на счету 28-летнего форварда 20 (6+14) очков в 27 матчах.