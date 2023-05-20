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«Вегас» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче

«Вегас» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.

В составе победителей дублем отметился шведский нападающий Вильям Карлссон. Ещё одну шайбу в свой актив записал Теодор Блюгерс.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также Джейми Бенн.

Таким образом, основное время матча завершилось ничьей со счётом 3:3. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отличился Бретт Хауден, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.

Счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Каролина» и «Флорида».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
20 мая 2023, суббота. 03:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Хинц) – 18:44 (5x5)   1:1 Карлссон (Уайтклауд, Руа) – 29:17 (5x5)   2:1 Карлссон (Мартинес, Пьетранджело) – 41:19 (5x5)   2:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 44:01 (5x5)   3:2 Блюгерс (Колесар, Уайтклауд) – 49:20 (5x5)   3:3 Бенн (Павелски, Хинц) – 58:01 (6x5)   4:3 Хауден (Стоун, Стивенсон) – 61:35 (5x5)
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