«Вегас» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.

В составе победителей дублем отметился шведский нападающий Вильям Карлссон. Ещё одну шайбу в свой актив записал Теодор Блюгерс.

У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также Джейми Бенн.

Таким образом, основное время матча завершилось ничьей со счётом 3:3. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отличился Бретт Хауден, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.

Счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Каролина» и «Флорида».