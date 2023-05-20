«Вегас» обыграл «Даллас» в первом полуфинальном матче

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился первый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3. после овертайма.
В составе победителей дублем отметился шведский нападающий Вильям Карлссон. Ещё одну шайбу в свой актив записал Теодор Блюгерс.
У гостей в сегодняшнем матче забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также Джейми Бенн.
Таким образом, основное время матча завершилось ничьей со счётом 3:3. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отличился Бретт Хауден, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.
Счёт в серии между командами стал 1-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыграют «Каролина» и «Флорида».
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