Лучший новичок сезона МХЛ Аношко прокомментировал свой драфт в USHL

Нападающий «Динамо-Шинник» Иван Аношко, ставший лучшим новичком сезона в МХЛ, прокомментировал свой драфт в главную юниорскую лигу США и возможное попадание в драфт НХЛ.

«Про НХЛ ещё очень рано что-то говорить, это предварительный список, об этом сильно не думаю. Но следить за драфтом буду обязательно. Очень приятно, когда тебя выбирают, но стараюсь не зацикливаться, как будет, так будет. Жду с нетерпением, когда всё начнётся. А по поводу USHL: был рад выбору, но давно знал, что так будет, потому что команда сама вышла на меня. Я общался с тренерами и генеральным менеджером. Это не было неожиданностью.

Внимание болельщиков вне игр? Было такое, что меня узнавали и подходили, но это не мешает, а говорит о том, что тебя знают. Ни разу не критиковали, всегда только хорошее говорят, просят расписаться и сфотографироваться, мне очень приятно. Они приходят болеть за нас, поэтому мы должны побеждать и привлекать людей на хоккей. У нас с каждым матчем становилось всё больше человек на трибунах – это придавало уверенности. Многие ребята даже не ожидали, что к нам будет столько людей приходить и болеть», — приводит слова Аношко пресс-служба МХЛ на официальном сайте.