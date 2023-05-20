Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Далласа»: «Вегас» был сильнее нас и заслуженно победил

Главный тренер «Далласа»: «Вегас» был сильнее нас и заслуженно победил
Комментарии

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии с «Вегасом» (3:4 ОТ) и отметил, что соперник заслуженно победил, потому что играл лучше «Старз».

«Мне не понравился наш старт. Они были лучше нас подготовлены к игре. Вероятно, это можно было бы предвидеть. Они играли лучше нас, но мы дали достойный отпор. Соперник был лучше нас во многих аспектах игры, поэтому результат считаю закономерным, а мы должны будем поднять свою игру на новый уровень», — цитирует Дебура пресс-служба лиги.

Благодаря этой победе «Голден Найтс» повели в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт на площадке «Вегаса» 21 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Вегас» не стал доводить до четырёх овертаймов! И забил удивительный победный гол
Видео
«Вегас» не стал доводить до четырёх овертаймов! И забил удивительный победный гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023