Главный тренер «Далласа»: «Вегас» был сильнее нас и заслуженно победил
Поделиться
Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии с «Вегасом» (3:4 ОТ) и отметил, что соперник заслуженно победил, потому что играл лучше «Старз».
«Мне не понравился наш старт. Они были лучше нас подготовлены к игре. Вероятно, это можно было бы предвидеть. Они играли лучше нас, но мы дали достойный отпор. Соперник был лучше нас во многих аспектах игры, поэтому результат считаю закономерным, а мы должны будем поднять свою игру на новый уровень», — цитирует Дебура пресс-служба лиги.
Благодаря этой победе «Голден Найтс» повели в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт на площадке «Вегаса» 21 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.
Комментарии
- 20 мая 2023
-
10:56
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
07:12
-
06:59
-
06:57
-
06:32
-
02:11
- 19 мая 2023
-
23:30
-
22:59
-
22:45
-
22:33
-
21:44
-
21:18
-
20:34
-
20:15
-
19:38
-
19:15
-
18:33
-
18:26
-
18:04
-
17:18
-
17:16
-
16:50
-
16:03
-
15:55
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:40
Партнерский контент