Главный тренер «Далласа»: «Вегас» был сильнее нас и заслуженно победил

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии с «Вегасом» (3:4 ОТ) и отметил, что соперник заслуженно победил, потому что играл лучше «Старз».

«Мне не понравился наш старт. Они были лучше нас подготовлены к игре. Вероятно, это можно было бы предвидеть. Они играли лучше нас, но мы дали достойный отпор. Соперник был лучше нас во многих аспектах игры, поэтому результат считаю закономерным, а мы должны будем поднять свою игру на новый уровень», — цитирует Дебура пресс-служба лиги.

Благодаря этой победе «Голден Найтс» повели в серии со счётом 1-0. Второй матч серии пройдёт на площадке «Вегаса» 21 мая. Начало встречи — в 22:00 мск.