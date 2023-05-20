«Решил стремиться к своей мечте». Новиков — о подписании контракта с «Баффало»

Защитник Никита Новиков поблагодарил руководство и болельщиков московского «Динамо» и объяснил своё решение подписать контракт с «Баффало». Американский клуб подписал трёхлетний контракт новичка с 19-летним защитником.

«Динамовская семья, хочу поблагодарить вас за всё, что вы сделали для меня! Огромное спасибо партнёрам, персоналу, тренерам, руководству, конечно же, преданным болельщикам, которые были с нами и в горе и в радости, создавая невероятную поддержку и атмосферу на «ВТБ Арене».

Но такова хоккейная жизнь, что приходится делать выбор. Я решил стремиться к своей мечте, попробовать свои силы за океаном. Ещё увидимся!» — написал Новиков в своей соцсети.

Последние два сезона защитник провёл в московском «Динамо», отказавшись от продления контракта на два года. Всего в КХЛ на счету Новикова 109 матчей, в которых защитник набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1» и 20 штрафных минутах.