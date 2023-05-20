Легионер «Нефтехимика»: в России честные и очень трудолюбивые люди

Нападающий «Нефтехимика» Энтони Камара отметил, что ему очень нравится играть в КХЛ, а также ответил на вопрос, что больше всего произвело на него впечатление в России. В начале мая нижнекамский клуб продлил контракт с форвардом на один сезон.
«Играть в КХЛ мне очень понравилось. Это отличная лига, где представлены сильные соперники. Какой бы матч выделил в прошлом сезоне? Безусловно, это матчи с «Ак Барсом» в плей-ооф, особенно тот, когда Андрей Чивилёв забил в овертайме и мы победили. Невероятные эмоции!
Что больше всего произвело впечатление в России? В первую очередь хорошие, очень честные и очень трудолюбивые люди. Много ли различий между русскими и канадцами? Различия только в языке. В моём понимании больше ничего. Мне нравится и город Нижнекамск, и люди, которые там живут», — цитирует форварда пресс-служба клуба.
Камара стал игроком «Нефтехимика» перед сезоном-2022/2023. Канадский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 31 очко и став четвёртым бомбардиром команды. К ним форвард добавил четыре матча и 2 (0+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина.
- 20 мая 2023
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