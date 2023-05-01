«Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Энтони Камара, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, ранее контракт «Нефтехимика» с 29-летним канадцем был расторгнут 14 марта 2023 года по согласию сторон.

Камара стал игроком «Нефтехимика» перед сезоном-2022/2023. Канадский нападающий принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 31 очко и став четвёртым бомбардиром команды. К ним форвард добавил четыре матча и два (0+2) балла в розыгрыше Кубка Гагарина.

Нижнекамский клуб в первом раунде Кубка Гагарина уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 2-4 в серии.