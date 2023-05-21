«Мне просто повезло». Бобровский — о суперспасении во втором матче серии с «Каролиной»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свой сейв во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Финский форвард хозяев Теуво Терявяйнен в касание замыкал передачу партнёра и нанёс бросок с убойной позиции, однако Бобровский справился с броском, отбив шайбу блином.
«Нечас очень хорошо показал, что будет бросать по воротам, и я купился на это. И затем, в последний момент, я смог удержать равновесие и хорошо оттолкнуться, чтобы отбить шайбу. Они отлично сыграли, мне просто повезло.
Я убеждён, что у нас отличная команда. Для меня большая честь быть в этой группе парней и помогать им», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Бобровский за два матча серии с «Каролиной» отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%.
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