«Он самый скромный игрок, которого я тренировал». Главный тренер «Флориды» — о Баркове

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился эмоциями от великолепного гола Александра Баркова во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Финский форвард сравнял счёт в середине второго периода, великолепно разобравшись с вратарём соперника. Барков показал, что будет проводить шайбу между ног, но моментально вернул её на неудобную руку и поразил угол ворот.

«Он самый скромный игрок, которого я когда-либо тренировал. В большинстве случаев, когда он забивает, вы как бы ожидаете, что он будет кататься рядом с вратарём, стучать по его щиткам и говорить «извините за это». Но он сделал этот финт, потому что этот приём был единственным, который должен был сработать. В этом человеке нет ни позёрства, ни высокомерия. Он просто не такой. Поэтому когда он показал этот финт, то сделал лучший ход, на который был способен. Я никогда такого не видел», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Ранее Уэйн Гретцки назвал этот финт одним из величайших, которые он видел в плей-офф НХЛ.