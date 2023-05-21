Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он самый скромный игрок, которого я тренировал». Главный тренер «Флориды» — о Баркове

«Он самый скромный игрок, которого я тренировал». Главный тренер «Флориды» — о Баркове
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Флориды» Пол Морис поделился эмоциями от великолепного гола Александра Баркова во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ). Финский форвард сравнял счёт в середине второго периода, великолепно разобравшись с вратарём соперника. Барков показал, что будет проводить шайбу между ног, но моментально вернул её на неудобную руку и поразил угол ворот.

«Он самый скромный игрок, которого я когда-либо тренировал. В большинстве случаев, когда он забивает, вы как бы ожидаете, что он будет кататься рядом с вратарём, стучать по его щиткам и говорить «извините за это». Но он сделал этот финт, потому что этот приём был единственным, который должен был сработать. В этом человеке нет ни позёрства, ни высокомерия. Он просто не такой. Поэтому когда он показал этот финт, то сделал лучший ход, на который был способен. Я никогда такого не видел», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Ранее Уэйн Гретцки назвал этот финт одним из величайших, которые он видел в плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Видео
Гретцки — о голе Баркова: это один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ
Барков о словах Гретцки: он забивал голы и покрасивее, однако приятно слышать его похвалу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023