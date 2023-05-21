Барков о словах Гретцки: он забивал голы и покрасивее, однако приятно слышать его похвалу

Нападающий «Флориды» Александр Барков прокомментировал слова Уйэна Гретцки, который назвал его финт одним из лучших, что он видел в матчах плей-офф НХЛ. Финский форвард во втором матче серии с «Каролиной» обманул вратаря, показав, что будет проводить шайбу между ног, а сам бросил её с неудобной руки в пустой угол ворот.

«Ну, я почти уверен, что он забивал голы покрасивее и поважнее. Но да, для меня его похвала многое значит, так что, конечно, приятно это слышать.

Этот финт я тренировал ещё в детстве, катаясь на открытом льду. Это то, что закладывается у тебя на подкорке и делается на автомате. У тебя есть лишь полсекунды, чтобы принять решение в таком моменте. К счастью, в тот момент в мою голову пришёл именно этот финт», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

«Флорида» выиграла матч со счётом 2:1 в овертайме и повела в серии со счётом 2-0.