Форвард «Флориды»: во время игры не разговариваю с Бобровским, он делает своё дело
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Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Ник Казинс рассказал об игре с голкипером команды Сергеем Бобровским.
«Я вообще с ним не разговариваю [во время игры]. Я позволяю вратарям делать своё дело. Разговариваю с ним после игры, когда на его лице появляется улыбка», — приводит слова Казинса журналист Джеймсон Олив в своём «твиттере».
Напомним, Сергей Бобровский за два матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-0) отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.
Третий матч в серии состоится на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» во Флориде в ночь на 23 мая в 3:00 мск.
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