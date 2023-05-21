Форвард «Флориды»: во время игры не разговариваю с Бобровским, он делает своё дело

Канадский нападающий «Флориды Пантерз» Ник Казинс рассказал об игре с голкипером команды Сергеем Бобровским.

«Я вообще с ним не разговариваю [во время игры]. Я позволяю вратарям делать своё дело. Разговариваю с ним после игры, когда на его лице появляется улыбка», — приводит слова Казинса журналист Джеймсон Олив в своём «твиттере».

Напомним, Сергей Бобровский за два матча серии с «Каролиной Харрикейнз» (2-0) отразил 100 бросков, пропустив лишь три гола. Процент отражённых бросков за два матча составил 97,08%. В текущем плей-офф россиянин отражает 93,1% бросков, пропустив 30 шайб за 12 матчей.

Третий матч в серии состоится на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» во Флориде в ночь на 23 мая в 3:00 мск.