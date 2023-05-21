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Инсайдер Даррен Дрегер назвал имя нового генерального менеджера «Калгари»

Инсайдер Даррен Дрегер назвал имя нового генерального менеджера «Калгари»
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» сообщил, что новым генеральным менеджером «Калгари Флэймз» станет Крэйг Конрой.

Конрой работает во фронт-офисе «Калгари» с 2010 года и девять лет занимал должность помощника генерального менеджера. Он также провёл девять сезонов в качестве игрока в «Флэймз».

В апреле после девяти лет работы генеральным менеджером команды был уволен Брэд Треливинг. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

Сообщается, что среди первых задач Конроя будет поиск и подписание нового главного тренера. Официальное объявление о назначении Конроя ожидается во вторник.

Напомним, 1 мая 2023 года «Калгари» уволил Дэррила Саттера с поста главного тренера команды. Канадский клуб не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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