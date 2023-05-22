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Тренер «Далласа» прокомментировал второе кряду поражение от «Вегаса»

Тренер «Далласа» прокомментировал второе кряду поражение от «Вегаса»
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур подвёл итоги второго матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ). Это второе подряд поражение в серии для «Старз».

«Это часть пути плей-офф. Команды, которые идут глубоко, находят способы победить в овертайме. Мне очень понравилась наша игра, думаю, что мы сделали много действительно хороших вещей, исправили многое по сравнению с первой игрой. Наши шансы в овертайме были даже лучше, чем их», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, в основное время выявить победителя команды не смогли. На второй минуте овертайма голом в составе «Вегаса» отметился Чандлер Стивенсон, чем принёс победу своей команде в сегодняшнем матче.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вегаса». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию турнира разыгрывают «Каролина» и «Флорида».

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