Дадонов и Барбашёв с 10 очками каждый — лучшие россияне в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023

Нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов и форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв стали первыми россиянами, которым удалось набрать по 10 очков каждому в плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023.
На счету Дадонова за «звёзд» 15 матчей, в которых форвард забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач. Барбашёв в 13 матчах забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Далее идёт защитник «Бостон Брюинз» Дмитрий Орлов с 8 (0+8) результативными баллами. Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли — 2023 является финн Роопе Хинц из «Далласа» с 22 очками (10+12).
Напомним, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился второй матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
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