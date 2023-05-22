Самусик: Панарину в Челябинске никто не закрывал хоккей

Бывший главный тренер «Белых Медведей» Борис Самусик рассказал о становлении нападающего Артемия Панарина и ответил на вопрос, почему у Сергея Шумакова не получилось в Челябинске.
«Почему у Сергея Шумакова не получилось закрепиться в Челябинске? Он был физически слабым – худенький, маленький, хотя и с хорошими руками. Но есть характер, смог выплыть через Оренбург и Новосибирск.
Такая же история, как с Артемием Панариным. Я сейчас работаю в школе «Витязь», и там считают его своим воспитанником. Семь человек в Подольске заявляли о себе как о первом тренере Панарина. Но я им отвечал: «Я знаю, кто первый тренер Панарина, – это Олег Александрович Семендяев из Челябинска». У Шумакова и Панарина были похожие ситуации. Дети развиваются неравномерно: кто-то физически рано взрослеет, кто-то – позже. Но Панарину в Челябинске никто не закрывал хоккей, ему предложили играть в школе «Сигнал». Однако он предпочёл уехать в Подольск, вслед за своим другом Георгием Белоусовым. Хотя думаю, что тот «Сигнал» тогда был сильнее «Витязя». Но Панарин смог стать лидером в команде, а в КХЛ попал к Назарову, где было много тафгаев, которые попадали на матч-штрафы, и некому было играть. Молодые тогда закрывали дыры в составе, и ему дали шанс, которым он воспользовался», — приводит слова Самусика «РБ Спорт».
Панарин — обладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА, победитель молодёжного чемпионата мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата мира 2015 года, бронзовый призёр чемпионатов мира 2016 и 2017 годов.
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