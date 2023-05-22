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Канада уступила Норвегии, потерпев второе поражение на ЧМ-2023 подряд

Канада уступила Норвегии, потерпев второе поражение на ЧМ-2023 подряд
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Сегодня, 22 мая, на «Арена-Рига» состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Канады и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Норвегии в серии буллитов — 3:2.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: шайбу на свой счёт записал Андреас Мартинсен (Кен-Андре Олимб). В начале второго периода Сондре Ольден (Эйрик Сальстен) удвоил преимущество сборной Норвегии. Первую шайбу сборной Канады отквитал Милан Лучич (Маккензи Уигар, Джейкоб Миддлтон), а за несколько секунд до окончания матча в овертайм встречу перевёл Лоусон Круз (Майкл Карконе). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Норвегии.

Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед. В прошлом туре канадцы уступили Швейцарии (2:3). Норвегия одержала лишь вторую победу на ЧМ-2023 в шести матчах: она прервала серию поражений, состоявшую из двух встреч.

ЧМ-2023. Группа B
22 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Канада
Окончен
2 : 3
Б
Норвегия
0:1 Мартинсен (Олимб) – 09:45   0:2 Ольден (Сальстен) – 21:52   1:2 Лучич (Уигар, Миддлтон) – 28:26   2:2 Круз (Карконе) – 59:48 (6x5)   2:3 Ольсен – 65:00
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