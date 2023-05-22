Эмоции хоккеистов сборной Норвегии после сенсационной победы над Канадой на ЧМ

Сегодня, 22 мая, на «Арена-Рига» состоялся очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Канады и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Норвегии в серии буллитов — 3:2. После победной встречи хоккеисты норвежской команды не могли сдержать эмоций.

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Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: шайбу на свой счёт записал Андреас Мартинсен (Кен-Андре Олимб). В начале второго периода Сондре Ольден (Эйрик Сальстен) удвоил преимущество сборной Норвегии. Первую шайбу сборной Канады отквитал Милан Лучич (Маккензи Уигар, Джейкоб Миддлтон), а за несколько секунд до окончания матча в овертайм встречу перевёл Лоусон Круз (Майкл Карконе). В серии буллитов точнее оказались хоккеисты Норвегии.

Сборная Канады проиграла второй матч подряд на чемпионате мира после серии из четырёх побед. В прошлом туре канадцы уступили Швейцарии (2:3). Норвегия одержала лишь вторую победу на ЧМ-2023 в шести матчах: она прервала серию поражений, состоявшую из двух встреч.