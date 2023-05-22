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Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией на ЧМ-2023 по хоккею

Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией на ЧМ-2023 по хоккею
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Сегодня, 22 мая, «Арена-Рига» приняла на своём льду очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе В — сборные Казахстана и Словении. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Казахстана со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте: Анже Куралт вывел Словению вперёд. Казахстану удалось отыграться под занавес первого периода: отличился Никита Михайлис (Евгений Рымарев, Адиль Бекетаев). В начале второго Куралт (Кен Ограеншек, Рок Тичар) оформил дубль. Казахстану вновь удалось сравнять под занавес периода: на табло загорелась фамилия Батырлана Муратова (Валерий Орехов, Кирилл Савицкий). В третьем периоде Ян Дрозг
(Ник Симшич, Жига Панце) вновь вывел Словению вперёд, но в середине периода Евгений Рымарев (Роман Старченко, Абай Мангисбаев) вернул Казахстан в игру. В концовке матча Михаил Мухаметов с передачи Никиты Михайлиса принёс Казахстану победу.

ЧМ-2023. Группа B
22 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Казахстан
Окончен
4 : 3
Словения
0:1 Куралт – 01:30   1:1 Михайлис (Рымарев, Бекетаев) – 18:10 (pp)   1:2 Куралт (Ограеншек, Тичар) – 21:06   2:2 Муратов (Орехов, Савицкий) – 39:02 (pp)   2:3 Дрозг (Симшич, Панце) – 42:27   3:3 Рымарев (Старченко, Бекетаев) – 51:52   4:3 Мухаметов (Михайлис) – 56:33
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