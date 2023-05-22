Казахстан одержал волевую победу в матче со Словенией на ЧМ-2023 по хоккею

Сегодня, 22 мая, «Арена-Рига» приняла на своём льду очередной матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе В — сборные Казахстана и Словении. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Казахстана со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт уже на 2-й минуте: Анже Куралт вывел Словению вперёд. Казахстану удалось отыграться под занавес первого периода: отличился Никита Михайлис (Евгений Рымарев, Адиль Бекетаев). В начале второго Куралт (Кен Ограеншек, Рок Тичар) оформил дубль. Казахстану вновь удалось сравнять под занавес периода: на табло загорелась фамилия Батырлана Муратова (Валерий Орехов, Кирилл Савицкий). В третьем периоде Ян Дрозг
(Ник Симшич, Жига Панце) вновь вывел Словению вперёд, но в середине периода Евгений Рымарев (Роман Старченко, Абай Мангисбаев) вернул Казахстан в игру. В концовке матча Михаил Мухаметов с передачи Никиты Михайлиса принёс Казахстану победу.
- 22 мая 2023
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