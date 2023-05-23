Сергей Бобровский признан первой звездой матча с «Каролиной»

Закончился третий матч серии финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена». Победу одержала «Флорида» со счётом 1:0.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена лучших игроков встречи. Первой звездой признан российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, в активе которого 32 спасения.

Второй звездой стал форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт, отметившийся победной шайбой. Третья звезда — Сэм Беннетт, записавший в свой актив результативную передачу.

Таким образом, все трое лучших игроков матча были выбраны из состава победителей. «Флорида» ведёт в серии со счётом 3-0.