Гудас: Барков – лучший в мире, его потеря в плей-офф многое меняет

Чешский защитник «Флориды Пантерз» Радко Гудас высказался о травме финского нападающего команды Александра Баркова.

«Он – лучший игрок мира, так что эта травма многое меняет в плей-офф», – сказал Гудас после матча.

В одном из эпизодов игры финский нападающий Александр Барков получил серьёзную травму. После этого эпизода игрок из Финляндии так и не появился на льду. Он не смог дальше продолжить матч.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл «сухой» матч, совершив по ходу встречи 32 сейва.

Счёт в серии игр после сегодняшнего матча стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующая игра между командами состоится 25 мая и начнётся в 3:00 мск. В случае победы «Флориды» — команда выйдет в финал Кубка Стэнли.